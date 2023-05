Azali félicite son homologue pour sa réélection : Un soutien renouvelé pour le renforcement des liens entre les Comores et la Turquie

Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, pour sa réélection à la présidence de la République de Turquie. Dans une déclaration officielle, le Président Azali a salué la brillante victoire d’Erdoğan, soulignant l’importance de renforcer les relations entre les deux pays pour le bénéfice mutuel de leurs peuples respectifs.

« Je tiens à féliciter chaleureusement le Président Recep Tayyip Erdoğan pour sa victoire éclatante aux élections présidentielles turques », a déclaré le Président Azali. « Cette réélection témoigne de la confiance que le peuple turc a placée en vous et de votre engagement inébranlable envers le développement de votre nation. Les Comores se réjouissent de continuer à travailler main dans la main avec la Turquie pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans le monde. »

Les relations entre les Comores et la Turquie ont connu une dynamique positive ces dernières années, avec des échanges diplomatiques fructueux et des collaborations dans divers domaines, tels que l’économie, l’éducation et la sécurité. Le Président Azali a souligné que la réélection du Président Erdoğan offrait une opportunité idéale pour renforcer davantage ces liens déjà solides.

« Nos deux pays partagent des valeurs communes et des intérêts mutuels, et nous sommes déterminés à approfondir notre coopération dans divers domaines », a déclaré le Président Azali. « Je suis convaincu que votre réélection marquera une nouvelle ère de collaboration fructueuse entre nos deux nations. »





Soibah Said