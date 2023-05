Azali exige la fin du visa Balladur comme condition pour des discussions avec Paris

Le Président Azali demande la levée du visa Balladur comme condition pour entamer les discussions avec Paris sur la question de Mayotte et de l’opération Wuambushu. Dans un entretien accordé au journal « Le Monde », il a souligné que la levée du visa résoudrait 60 % des problèmes entre les Comores et la France. Le président a également déploré un manque de volonté de la part d’Emmanuel Macron et craint une escalade des tensions qui serait préjudiciable aux deux parties. Il a souligné l’importance des devises envoyées par la diaspora, qui constituent l’équivalent du budget national des Comores, et a ainsi appelé à éviter toute détérioration des relations entre les deux pays.

Saïd hassane Oumouri