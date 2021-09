Le Président AZALI à l’ouverture des débats de l’Assemblée générale de l’ONU

Plus de 100 chefs d’État et de gouvernement dont le Président de l’Union des Comores sont présents à l’ouverture des débats de la 76ème session de de l’Assemblée Générale de l’ONU, ce mardi 21 septembre à New York.

Pendant une semaine, les dirigeants des pays membres de l’ONU vont s’exprimer à la tribune. Le Président AZALI Assoumani s’adressera à l’Assemblée ce jeudi 23 septembre.

Beit Salam