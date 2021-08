Azali au Mozambique: La paix et la sécurité au cœur des discussions

Dans le cadre du climat d’insécurité qui règne au Mozambique, le chef de l’Etat Azali Assoumni a rendu visite à son homologue Felipe Nyusi, Président de la Mozambique afin de lui témoigner son soutien durant cette dure épreuve.

Le président Azali Assoumani a rencontré mercredi 04 août dernier Felipe Nyusi, président de la République du Mozambique. Les deux chefs d’Etat ont abordé plusieurs sujets notamment la question du climat d’insécurité qui règne dans ce pays en proie à des attaques surprises attribuées à de terroristes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et du Groupe Etat islamique (Gei). Au cours de cet échange, son homologue Nyusi, l’a chaleureusement remercié pour ce déplacement, ses mots de réconfort et pour la solidarité dont les Comores font preuve en ce moment précis où son pays a besoin de tous ses frères pour faire face à ses problèmes du moment. « On peut choisir ses amis mais le frère et le voisin, on ne les choisit pas », laisse-t-il entendre.

De son côté, le président Azali Assoumani a choisi d’effectuer cette visite fraternelle, non seulement pour s’enquérir de la situation mais aussi pour voir comment les deux pays pourraient conjuguer leurs efforts pour consolider la paix et la sécurité et soutenir le développement socio-économique commun, dans le cadre bilatéral et dans celui de l’Union africaine et de la SADC auxquelles appartiennent les 2 pays. Les deux présidents ont fait part de leur volonté de travailler et d’agir ensemble contre toute forme de menace dans le Canal de Mozambique. Les deux hommes ont réitéré les efforts de la Communauté de développement des Etats d’Afrique australe (Sadc).

Ils se félicitent également du déploiement annoncé d’une force anti-terroriste au Mozambique, notamment dans la province de Cabo Delgado. Il est donc convenu de multiplier les échanges et les visites et de mettre en place un comité conjoint chargé de travailler, à échéance de septembre prochain, sur la signature des accords de coopération et la mise sur pied d’une commission mixte entre les 2 pays.

Andjouza Abouheir / LGDC