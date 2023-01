L’affaire des attouchements sexuels à l’Ortc fait couler beaucoup d’encre. Le président du parti les nouveaux démocrates des Comores, Yhoulam Attoumani apporte son soutien au journaliste victime d’attouchements sexuels.

Hablani est soupçonné d’avoir touché sexuellement une jeune qui travaille à l’Ortc.

