Attention : Une mosquée va s’effondrer

Le regretté Shinkwankwan qui récemment a été rendu martyre par un auvent mal fait dont il n’avait pas remarqué sa dangerosité sera à mon avis au paradis.

Par contre ceux qui laisseront leurs vies à la mosquée de vendredi de Mutsamudu ( hamoumbou ) tout en sachant clairement que la toiture menace de s’effondrer mais qui continuent à y prier quand même peuvent être considérés comme des personnes ayant eu recours au suicide. Celui qui se suicide quel que soit l’endroit ira en enfer selon les textes religieux.

John Baloz

