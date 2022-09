Atelier de co-construction du Plan de Développement Stratégique 2022+ de la COI

C’est sous la coordination de l’Officier Permanent de Liaison auprès de la Commission de l’Océan Indien et Directeur Général de la Coopération Internationale, M. IMAM Abdillah, que la COI organise, ce mardi 6 septembre au Retaj, un atelier de co-construction du Plan de Développement Stratégique (PDS) 2022+.

Cet atelier inclusif s’inscrit dans le cadre des recommandations du dernier Conseil des Ministres de la COI, tenu à Paris, en février 2022.



Devant les acteurs majeurs et parties prenantes nationales, l’OPL a précisé que ce rendez-vous revêt un intérêt particulier et hautement stratégique pour les Comores et pour la sous-région en général. « […], il s’agira, au cours de nos échanges, de faire valoir la voix, les positions, les priorités et les besoins de notre pays dans la programmation du Plan de Développement Stratégique de la COI », devait-il annoncer rappelant, en effet, que cette approche doit assurer une complémentarité et une cohérence avec les priorités nationales donc le Plan Comores Emergent, mais aussi en lien avec les engagements pris à l’échelle régionale et internationale.

Face aux multiples crises que fait face le monde, s’agissant de la pandémie de la Covid-19, la situation économique actuelle, le dérèglement climatique et/ou l’insécurité, M. IMAM Abdillah a rappelé que plus que jamais, les contributions à apporter pour l’élaboration de ce document cadre de la COI pour les 10 prochaines années, doivent « refléter notre vision et notre ambition ».

Service de Communication