Assemblée Générale de l’Ortc I L’harmonisation des journaux «à 100%» au cœur des priorités en 2023

La direction générale de l’Office de radio et télévision des Comores a tenu mercredi 4 janvier à Vwadju une assemblée générale sous l’égide du directeur général Mohamed Abdou Mhadjou. Il s’agit d’une rencontre avec le personnel de la boite pour faire le bilan de l’année écoulée mais aussi de dresser les perspectives pour les années à venir. Les agents de l’antenne de Ndzuani et Mwali ont assisté à cette rencontre par visioconférence.



Le directeur général a tout d’abord souhaité les meilleurs vœux au personnel, avant de livrer son bilan et dévoiler ses priorités. “En septembre 2021 après ma nomination, la subvention pour les salaires était de 18 millions par mois, mais ne suffisait pas, la masse salariale étant de 36 millions par mois. C’est ce qui m’a poussé à négocier avec les parlementaires,la direction du budget et le président de la République pour trouver des solutions, on a eu un compromis et dans la loi rectificative les 36 millions ont été insérés”, a-t-il d’abord souligné.

Une couverture de la télévision “à 80%” au niveau national

Au sujet des décisionnaires et des contractuels, Mohamed Abdou Mhadjiou n’a pas manqué de faire part des efforts fournis. “Nous avons pris des mesures afin de diminuer les salaires, pour sauver une partie des agents (décisionnaires et contractuels) qui étaient productifs. Ils sont au nombre de 122 employés doit les salaires s’élevaient à 12 millions. On était obligé de limoger certains employés, mais ces derniers ont été rémunérés. Maintenant, nous avons la charge de 5 700 0000 mille au lieu de 12 millions”, a-t-il expliqué. « Nous avons aussi une subvention de carburant estimée à 14 millions par an venant de l’Etat, alors que nous utilisons à peu près 39 millions par an après l’augmentation de 25 millions par l’établissement” a-t-il expliqué.



Le patron de l’Ortc n’a pas manqué de livrer les perspectives d’avenir et les priorités pour 2023. “En 2023, nous aurons les possibilités d’avoir une couverture de 80% de la télévision au niveau national selon les émetteurs qui sont dans les conteneurs et qui seront bientôt installés. Au niveau de la radio, la couverture est à 80% à Mwali après plusieurs décennies d’absence, nous pensons avoir une couverture totale cette année”, espère-t-il. Revenant sur le plan de renforcement des capacités des agents à tous les niveaux, le directeur a fait savoir qu’il s’agit des objectifs phares de la maison.

Travailler convenablement

“Plusieurs formations ont eu lieu ici et a ailleurs, certaines sont en cours, nous avons un grand projet de l’union européenne et l’ambassade de France, la formation de Cfi (Canal France international). Tout cela va nous permettre de relever les défis”, dit-il, se félicitant des actions déjà engagées et celles qui devraient être entreprises. “Il y a certaines actions que nous n’avons pas pu réaliser notamment, celle de disposer au moins de neuf camera au début de l’année 2023. Nous avons deux qui sont en France et une à Ndzuani et d’autres que nous attendons afin de résoudre ce problème. L’harmonisation des journaux en temps record dans les îles est parmi les priorités maintenues”, a-t-il souligné.



Sur l’efficacité et l’obligation de résultat de l’office exigée lundi dernier par le président de la République, le patron de la boite a fait savoir que le temps de l’indulgence et des excuses est désormais révolu. “Nous avons déjà passé le stade des rappels, des mises en garde et des avertissements, celui qui veut être ami à moi le sera en travaillant convenablement, parce que nous sommes là pour travailler…”, a indiqué Mohamed Abdou Mhadjou.

Faissoil fatihoudine Al-watwan