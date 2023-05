Arrivée du Kamar Al Khair : Une nouvelle opportunité pour le commerce maritime à Mutsamudu

Mutsamudu, Anjouan – hier mardi, un nouveau navire, le Kamar Al Khair, a accosté au port de Mutsamudu, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le commerce maritime dans la région. Avec une capacité de transport de 12 conteneurs de 40 pieds, soit plus de 750 tonnes, ce navire a été acquis par des entrepreneurs anjouanais auprès du Japon. Son inauguration officielle est prévue ce mercredi au port de Mutsamudu.

Selon Saifi Dine, également connu sous le nom de Selea et porte-parole des dockers occasionnels du port de Mutsamudu, l’arrivée du Kamar Al Khair est une opportunité inédite pour divers acteurs locaux. « Ce navire va contribuer à résoudre certaines pénuries, notamment celle du ciment et d’autres produits », a-t-il déclaré. « Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle acquisition et nous remercions Allah ainsi que les propriétaires du navire. L’augmentation du tonnage au port signifie plus de travail pour nous et une augmentation de nos revenus. »

Du côté de la chambre de commerce, l’arrivée de ce navire est une aubaine pour plusieurs secteurs de l’économie locale. « Les commerçants voient le trafic s’accroître, et la réception des marchandises en temps voulu est un atout majeur », a souligné Charkane Ali François, connu sous le nom de Zola, responsable à la CCIA Anjouan. Il a également exprimé ses vœux de réussite aux entrepreneurs qui ont osé investir des centaines de millions dans l’amélioration du fret maritime. « Cette initiative sera rentable, car l’archipel des Comores se situe à un carrefour entre Madagascar et l’Afrique de l’Est. Sur le plan géographique, l’économie du pays en sortira gagnante », a-t-il ajouté.

Le directeur régional de l’ANPI Anjouan, Fayal Mohamed, a expliqué que leur mission consiste à faciliter la création d’entreprises, qui est un moteur de création d’emplois, et à servir d’interface entre le secteur public et le secteur privé, en accordant des avantages fiscaux et douaniers conditionnés à la création d’emplois. « Nous nous réjouissons de chaque avancée réalisée par le secteur privé local et nous les soutenons dans tous les domaines où nous intervenons dans le cadre du guichet unique de l’investissement », a-t-il déclaré.

Mohamed Abdallah, également connu sous le nom de Matra et membre de l’équipe chargée de l’arrivée du navire aux Comores, a timidement évoqué la création de plus de 10 emplois directs grâce à ce projet. Il a également tenu à remercier la Meck Domoni pour son rôle financier important dans la concrétisation de cette initiative.



Soibah Said