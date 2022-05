Arrivée de l’imam Ahamada Mmadi aux Comores

L’association Jamyat Al Nahdhoit Al islamiyat de Mdjoiezi Hambou vous informe que l’imam Ahamada Mmadi est bien arrivé aux Comores, dans son village (Mdjoiezi Hambou) avec sa femme et ses trois enfants, ce mardi 3 mai vers 19h30. Pour rappel, l’imam et sa famille ont été renvoyés de la France le 2 mai à bord de la compagnie Air Austral vers l’île de Mayotte. Puis la famille a été embarquée dans un bateau vers l’île d’Anjouan. Heureusement, la famille a pu avoir un vol vers Ngazidja, à ses frais.

Au nom de l’imam, l’association salue les messages de solidarité et d’encouragement des internautes. L’association rappelle que le motif de l’expulsion noté dans son communiqué est bien confirmé par le communiqué de la préfecture de la Loire du 3 mai 2022 (https://www.facebook.com/294264084007497/posts/4592963907470805/) notamment les propos cités dans le prêche de l’imam au mois de juillet 2021. Nous rappelons que ces propos font référence aux versets 32 et 33 de la sourate Al ahzab. Et ces versets sont jugés contraires aux lois de la République française selon le communiqué de la préfecture. C’est contraire aux principes de la laïcité que de porter un jugement au texte sacré d’une religion.

L’association est ravie de constater que l’imam fait preuve d’une force et d’une dignité extraordinaire avec sa volonté de travailler pour sa foi et qu’il ne regrette pas d’avoir cité un verset du saint coran. L’association lui souhaite la bienvenue avec sa famille et leur assure son soutien.



Le bureau exécutif