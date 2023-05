Arrestation du porte-parole de l’opposition comorienne: un coup dur pour la démocratie? »

Selon des rumeurs circulant à la veille d’un rassemblement de l’opposition à Moroni, Razida, le porte-parole de l’Union de l’Opposition Comorienne, aurait été arrêté par le régime d’Azali. Ce rassemblement, qui a reçu l’approbation de la préfecture, est considéré par de nombreux commentateurs comme un test crucial de la sincérité du régime d’Azali.

Après cinq ans d’une gouvernance autoritaire, le régime a récemment prétendu encourager le retour des opposants en exil et garantir la liberté d’expression et de manifestation aux Comores. Cependant, l’arrestation supposée de Razida jette une ombre sur ces affirmations et suggère que le régime n’est peut-être pas prêt à encourager un développement démocratique authentique dans le pays.

Les détails de l’arrestation restent incertains, et on attend avec impatience des confirmations supplémentaires. Quoi qu’il en soit, l’Union de l’Opposition a réitéré que le rassemblement est destiné à être pacifique et a invité le grand public à se joindre à eux pour entendre les discours de ses membres. Le futur de ce rassemblement et son impact sur la démocratie comorienne restent à voir.

ANTUF chaharane