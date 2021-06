Arab Cup U20 2021 : les Comores filent en quarts de finale !

Il l’ont fait ! Les Comores sont en quarts de finale de l’Arab Cup U20 2021. Remobilisés après la défaite contre le Sénégal, les Cœlacanthes sont venus à bout du Liban en s’imposant par trois buts à un avec une deuxième place à la clé. Une énorme performance des protégés de Hamada Jambay pour leur toute première participation dans la compétition.

Les Comores n’avaient pas encore leur destin en main avant d’affronter le Liban dans l’après-midi. Dos au mur après la lourde défaite contre le Sénégal, les Cœlacanthes se devaient de l’emporter devant les libanais et espérer une contre performance de l’Irak. Chose faite puisque les coéquipiers de Rayan Lutin se sont imposés par trois buts à un contre le Liban. Pourtant, l’opération s’était avérée compliquée pour les Comoriens. Ali Kassas surprend la défense comorienne et ouvre le score pour les Cèdres libanais (19è, 0-1). La réaction des protégés de Hamada Jambay ne tardera pas. Sur coup franc, Adel Mahamoud remet les deux équipes à égalité à la 25è minute (1-1). La quatrième réalisation de l’ailier du FC Nantes dans la compétition. Le troisième sur coups de pieds arrêtés.

Sept minutes plus tard, un centre de Mohafidh Ahamada trouve Ibtohi Hadari devant le gardien de but libanais qui n’avait qu’à ajuster son pied pour mettre le ballon au fond des filets (33è, 2-1). Le premier but dans la compétition pour le capitaine des Cœlacanthes et sociétaire de l’Olympique de Marseille. De la frayeur en début de seconde période quand au bout de deux minutes de jeu, le Liban obtient un penalty (47è). Mais heureusement pour le gardien de but Samir Moussa Ali, le tir heurte la barre transversale. Quelques erreurs défensives auraient pu coûter chers plus tard aux Comoriens. Il a fallut attendre la 69è minute pour que les Comores bouclent enfin la partie avec une troisième réalisation signée Yacine Fahad (3-1). Le deuxième but dans la compétition pour l’ailier du Stade de Reims.

Une victoire synonyme de qualification en quarts de finale puisque Sénégalais et Libanais ses sont neutralisés (1-1) dans l’autre affiche du groupe. Les Comores terminent deuxième au classement et affronteront la Tunisie mercredi au Cairo International Stadium. « Un soulagement pour tous le monde ici, a réagit le sélectionneur Hamada Jambay. Notre préparation était très courte mais heureusement tout se passe bien pour nous. Après la défaite contre le Sénégal, les joueurs se sont mobilisés et voulaient monter une autre image du pays. Ils avaient soif de revanche ». Un technicien heureux qui se projette déjà à la prochaine rencontre. « Nous allons déjà bien récupérés. Pour la suite, c’est que du du bonus pour nous. L’équipe va tout donner. Maintenant la consigne c’est d’aller le plus loin possible avec nos petits moyens ».

Auteur de quatre réalisations, Adel Mahamoud est la pièce maîtresse de cette équipe comorienne. Décisif et avec une bonne vision de jeu, il est actuellement deuxième au classement des buteurs. « Je me devais d’être à la hauteur pour aider l’équipe au maximum, déclare l’ailier nantais qui préfère retenir la performance collective. C’est bien pour la confiance. Mais le plus important est que j’aide l’équipe et qu’on aille le plus loin possible ensemble ». Rendez-vous est donc pris pour les Comores qui vont défier les Aiglons de Carthages.

Boina Houssamdine