La Ligue de Défense Noire Africaine appelle à la fin de la déportation des Comoriens à Mayotte.

La Ligue de Défense Noire Africaine (LDNA) dénonce l’opération Wuambushu, qui vise à déporter massivement les Comoriens résidant à Mayotte. La LDNA condamne fermement cette politique du gouvernement français, qualifiée de coloniale, qui viole les droits humains et internationaux des individus concernés et va à l’encontre des résolutions de l’ONU reconnaissant Mayotte comme faisant partie des Comores.

La LDNA exprime sa consternation face à l’indifférence des autorités françaises et des médias devant cette situation alarmante. Elle appelle les organisations de défense des droits de l’homme, les citoyens, les autorités locales et les médias à se mobiliser pour dénoncer cette situation inacceptable et soutenir les victimes.

La LDNA exhorte le gouvernement français à respecter les accords internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, ainsi que les résolutions de l’ONU, en mettant fin immédiatement à cette politique de déportation et en respectant les droits des Comores dans son ensemble.

La Ligue rappelle à l’État français et à Gérard Darmanin que, selon le droit international, seuls les Français sont considérés comme clandestins à Mayotte.

Antuf chaharane