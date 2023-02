Anjouan rejoint le nouveau chef de l’opposition

COMMUNIQUE NDZUWANI RIMARUHA

NOZUWANI

RIMAMARUHA

La nécessité de dégager un leader pour conduire le combat a été largement agréé par l’ensemble des participants et le choix a été porté sur Mohamed Ali Soilih alias Mamadou, ancien vice-président des Comores actuellement en exil en France. Le porte-parole N’DZUWANI RIMARUHA, séance tenante, a pris la parole pour affirmer que notre mouvement s’alliait au choix commun du leader désigné et à la nouvelle stratégie arrêtée si et seulement si les objectifs visés par notre mouvement allaient faire partie de la feuille de route de la nouvelle approche de l’opposition unie. Ce qui fut accepté par l’ensemble des participants. A titre de rappel, ici lesdits objectifs :

Le retour à l’ordre constitutionnel de 2001

• L’application de l’accord Cadre de Fomboni du 17 Février 2001 qui a instauré la présidence

tournante en Union des Comores.

L’autonomie large des îles

La libération sans condition des prisonniers politiques notamment l’ex president SAMBI et le Gouverneur Salami

En ce qui concerne le nom du chef de l’opposition uni, nous sommes favorables au choix quasi-unanime faite par l’assemblée en la personne de l’ancien Vice-président MR Mohamed Ali Soilihi qui cumule tous les critères nécessaires pour remplir pleinement cette mission.

Toutefois, NDZUWANI RIMARUHA, ne donne pas un chèque en blanc à l’ancien vice-président même si notre collectif est persuadé de sa capacité à incarner ce combat jusqu’à la victoire.

NDZUWANI RIMARUHA se mets en ordre de bataille pour la réussite de cette nouvelle dynamique étant entendue qu’après des pourparlers préalables, ce leader charismatique s’est montré à la hauteur des attentes de la population Anjouanaise

Fait à Paris, le 05 Février 2023

RIMA

Dimanche 5 février 2023 dans lesquelles les différentes sensibilités de l’apposition

Comorienne étaient toutes présentes.

Please follow and like us: