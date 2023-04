Anjouan : les prisons deviennent des lieux insoutenables et effroyables. 

Le département d’État américain a publié en 2022 un rapport inquiétant concernant les droits humains aux Comores, mettant en lumière les conditions de vie déplorables dans les prisons et les centres de détention du pays. La situation est particulièrement préoccupante dans la prison d’Anjouan, où les détenus sont confrontés à des conditions dures et potentiellement mortelles.

Les problèmes majeurs soulevés dans ce rapport incluent la surpopulation carcérale, l’insuffisance de nourriture et d’eau potable, ainsi que des conditions d’assainissement déplorables. Les installations médicales sont également insuffisantes, mettant en péril la santé des détenus et les exposant à des risques accrus de maladies et d’infections.Le rapport attire l’attention sur la nécessité d’agir rapidement pour améliorer les conditions de détention aux Comores et garantir le respect des droits humains fondamentaux des prisonniers. Il est essentiel de mettre en place des mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale, assurer un approvisionnement suffisant en nourriture et en eau, et améliorer les conditions d’assainissement.De plus, il est crucial de renforcer les installations médicales et d’assurer un accès adéquat aux soins de santé pour tous les détenus.

Antuf chaharane