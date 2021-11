Anissi s’en prend à la gouvernance d’Azali, ce dernier lui recommande de s’occuper de ses oignons

Dans un discours tenu en public aujourd’hui à Anjouan, le gouverneur Anissi Chamsoudine est revenu sur la gestion chaotique et opaque du pays en général, en particulier la gestion des bourses du Maroc: << Nous avons l’obligation et le devoir de faire en sorte que nos enfants réussissent sans discrimination. Ils doivent tous être considérés égaux. Aujourd’hui, le gouvernorat n a pas les moyens de financer l’école d’excellence. Nous souhaitons sa réouverture. Mr le président, la gestion des bourses nous a déçu. Elle n’a pas suivi les conditions requises même si nous vous remercions de nous avoir donné 15 bourses cette année au lieu de 5 en 2019.Je crois qu’il n’appartient pas à des responsables comme moi de distribuer des bourses. Mr le président, si vous continuez à nommer des gens qui ne font rien, notre pays ne s’en sortira pas. Une telle gestion ressemble à un non-respect des droits des enfants ” Anissi. Le gouverneur lui a suggérer de surveiller son entourage, car ce dernier risque de compromettre la ” bonne ” dynamique du chef de l’État.

Surpris par ses critiques, Azali n’a pas tardé à tacler violemment le gouverneur: < Vous n’aviez pas mis des gants pour me critiquer. Il serait mieux que chacun de nous prenne ses responsabilités. Mr le gouverneur, balaie d’abord devant ta porte et occupe toi de tes oignons “.

Ali Mbae, journaliste à masiwa