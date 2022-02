Amir Abdou rend son maillot, il démissionne la tête haute

Amir Abdou, un héros qui a fait rentrer les Comores dans l’histoire de la CAN et du monde quitte les Coelacanthes. C’est chose faite. Oui depuis le 8 février, Comores infos avait eu une confirmation de ce départ mais la fédération a tout fait pour rendre ce départ impossible. Mais le grand coach des Comores veut laisser la place aux autres. Il part la tête haute et son successeur aura beaucoup de travail pour pouvoir le remplacer.

Amir Abdou s’est occupé des Coelacanthes depuis 2014 où il a transformé l’équipe nationale en une équipe de football qui fait peur à ses adversaires. La technique, l’esprit d’équipe, l’envie de toujours gagner et de rendre fier toute une nation, Amir Abdou laisse une équipe nationale soutenue par le peuple et qui a gagné le coeur de plusieurs personnes dans le monde.

La lettre de démission d’Amir Abdou :

Coach Amir des Coelacanthes a démissionné

« A votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali ASSOUMANI,

A Monsieur le Chef d’Etat Major, Monsieur le Colonel Youssouf IDJIHADI,

A Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Fakri MRADABI,

A la Fédération de Football des Comores,

Au Staff,

Aux très chers joueurs,

Au peuple Comorien,

Déjà plus d’un mois est passé depuis la sortie de notre équipe nationale de la Coupe d’Afrique des Nations. Il était important pour moi de remercier publiquement toutes les personnes qui ont travaillé à mes côtés de près ou de loin durant ces 8 années et qui ont contribué à la progression de cette sélection nationale.

Il est primordial pour moi de rendre un hommage particulier à l’Etat en la personne de son Excellence, le Président de la République, Monsieur Azali ASSOUMANI, qui nous a soutenu de la meilleure des manières, en essayant de mettre systématiquement la sélection dans les meilleures conditions, ceci non sans sacrifice.

Il est temps pour moi de souligner l’action essentielle de Monsieur le Chef d’Etat Major, Monsieur le Colonel Youssouf IDJIHADI, qui, alors que la sélection était au plus bas du classement FIFA, a tout de suite été à l’écoute de mon discours et a trouvé ce projet sportif prometteur, alors qu’il pouvait paraître un peu osé en 2014.

Toutes mes pensées vont enfin vers Monsieur Fakri MRADABI, pour qui j’ai une affection particulière, il a cru dès le début en notre projet, il m’a soutenu personnellement. Il a défendu brillamment les intérêts de cette sélection avec vigueur, je n’ai pas assez de mots pour le remercier.

Finalement, il est important de souligner l’action de la Fédération de Football des Comores qui a œuvré durant toutes ces années sur le plan de l’organisation et de la logistique. Je remercie d’ailleurs sincèrement Monsieur Tourqui SALIM qui m’a accordé ma chance en tant que sélectionneur en 2014.

Ces 8 années resteront gravées à jamais dans ma mémoire, 8 années de dur labeur, 8 années marquées par des doutes, des joies, des déceptions, de la fatigue, parfois même de l’agacement mais au final je ne retiendrai que les événements positifs.

Occupé ce poste de sélectionneur aura été une lourde mission, un défi des plus passionnant, et une très grande fierté. Je suis très honoré d’avoir eu la chance de représenter ma propre nation, c’est un sentiment indescriptible.

Dès la première heure, j’ai été animé par une seule et unique chose faire progresser cette équipe pour qu’elle existe sur la scène continentale voire internationale, c’est chose faite. Je n’imaginais pas à cette époque les événements récents.

Aujourd’hui, si j’ai décidé de quitter ce poste de sélectionneur après 8 années, c’est qu’il me semble important de ne pas tomber dans le piège de la stricte continuité. Il faut parfois bousculer les lignes et oser le changement pour écrire de nouveaux chapitres.

Il ne s’agit pas de « quitter l’aventure» mais en tant que bâtisseur, j’ai la sensation que la mission a été accomplie, que ce soit avec cette progression sportive ou encore ce splendide parcours lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Cher staff, comme vous le savez « seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » nous avons su aller très loin tous ensemble. Chacun à apporter sa contribution, cette performance est avant tout une victoire collective. Nous y sommes arrivés ensemble. Je vous remercie tout particulièrement pour votre abnégation, votre persévérance et la qualité de votre travail tant sur le plan individuel que sur le plan collectif !

Chers joueurs, je vous remercie tous unanimement, vous avez cru à notre projet sportif et vous avez toujours répondu présents face à des adversaires parfois des plus coriaces. Vous avez toujours su porter les couleurs des Comores au plus haut et n’avez jamais tremblé, vous avez toujours gardé la tête haute. Je vous dis BRAVO.

Je vous adresse également toutes mes félicitations pour votre beau parcours lors de la CAN 2021 et votre attitude héroïque.

Cher peuple Comorien, Merci, Maharaba. Qu’aurions nous fait sans votre soutien…sûrement peu de chose, vous avez su nous donner la force, nous souhaitions avant toute chose vous rendre tout l’amour que vous nous donniez, vous rendre fiers et vous faire honneur. Merci encore ne changez rien restez ces supporters passionnés.

Enfin, je souhaite le meilleur à la sélection des Comores dans les années à venir et suis persuadé qu’elle fera encore rêver les petits et les grands à travers de belles performances sportives.

Maharaba

Vive les Cœlacanthes, VERI PIYA » !