Amir Abdou : « Nous avons de quoi à être fiers»

Le coach de l’équipe nationale des Comores Amir Abdou et le manger des Coelacanthes, El Hadad Himidi sont arrivés à Moroni mercredi dernier après la participation historique de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations. Après avoir rencontré le président de la République, il a montré que lui, son staff, les joueurs et le peuple comorien sont en train de savourer ces bons moments.

Le coach et le manger des Coelacanthes, Amirdine Abdou et El Hadad Himidi, sont arrivés à Moroni mercredi dernier après la participation historique de l’équipe nationale à la Coupe d’Afrique des Nations. Accueillis à l’aéroport par le gouvernement et la fédération de football puis reçus par le président de la République, les deux responsables se sont dit heureux de venir au pays et surtout du parcours de l’équipe nationale à la Can au Cameroun. «Nous n’avons pas beaucoup récupéré, on est très fatigué mais il fallait venir au pays pour échanger avec l’autorité publique et la fédération histoire de faire un petit bilan sur ce qu’on a pu vivre au Cameroun. Dans l’ensemble, c’est un bilan plutôt positif. Je suis très fier de ce que les joueurs ont pu apporter sur le terrain et c’est une bonne chose pour le pays, même si on a eu à faire face à pas mal d’injustices», avance Amir Abdou.

Après la joie, le sélectionneur de l’équipe national des Comores a parlé des matchs de la Can mais aussi les échéances du mois de mars et juin à venir. « Nous avons de quoi à être fiers. On est en train de savourer ces bons moments très important pour nous tous mais aussi de discuter sur les échéances importantes du mois de mars et juin prochain. Car, déjà il faut penser à l’avenir », indique-t-il.

Et d’ajouter : « Nous avons fait une belle compétition. On a joué quatre matchs et on a atteint les 8e des finales. C’est énorme pour nous pour une première participation », montre-t-il, avant d’ajouter que « nous avons joué quatre matchs et vous avez vu comment s’est passé ce dernier. Je n’étais pas sur le banc à cause de la covid-19 et sans gardien digne de son nom. Malgré tout ça, les joueurs ont montré de quoi ils sont capables. Ils étaient à la hauteur avec beaucoup d’intensité. J’avoue qu’ils m’ont épatés ».

Avec le président Azali, ils ont échangé sur différents sujets. « C’était important de se revoir, il sait que je l’apprécie beaucoup», dit-il. Après la rencontre entre le président de la République, le gardien de but Salim Ben Boina, le sélectionneur et quelques membres de son staff, le ministre des sports, Takiddine Youssoufa, a affirmé que le chef de l’Etat est disposé à accompagner l’équipe pour les prochaines compétitions et souhaiterait accueillir toute l’équipe pour une tournée dans tout le pays pour que la population puisse partager la joie dû à l’exploit de leurs guerriers.

Nassuf Ben Amad / LGDC