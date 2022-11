Altercations à Mbeni: La ville dénonce les agissements «perpétrés par les forces de sécurité»

Les conférenciers reconnaissent que ne pas respecter la note est une contravention. «Mais en aucun moment, le document n’a fixé les sanctions. Puis, la peine d’une contravention est l’amende. Mais on n’envoie pas l’armée», a rappelé, Soimadou qui impute toute la responsabilité de ces évènements à l’Etat. «Ils voulaient juste montrer qu’ils détiennent le pouvoir. Voilà pourquoi on a envoyé l’armée dans l’espoir de faire plier la ville de Mbeni et mettre à genoux ses habitants», a-t-il conclu. Selon Hamidou Karihila, on compte «121 maisons détruites et une soixantaine de véhicules saccagés par l’armée». Il est difficile de confirmer ces chiffres.

«Comme si ceux qui commettent de tels actes se filment et étalent sur les réseaux sociaux», s’interroge, l’ex directeur général d’Al-watwan, Mohamed Abdou Soimadou. Ce dernier, a pris à contre-pied, Youssoufa Mohamed Ali sur ce sujet. «Comment peut-il renier les dégâts commis par l’armée. Ou s’attendait-il à ce qu’il y ait des morts et des corps d’abord pour le reconnaitre», a dénoncé, l’air agacé, l’ex ministre, Soimadou, fervent opposant au président Azali Assoumani.

Mais hier, une conférence a été organisée par des anciens ministres «mandatés pour s’exprimer au nom de la ville de Mbeni», selon leurs dires. Durant une heure, Hamidou Karihila et Mohamed Abdou Soimadou, ont dévoilé «la position de la ville», qui n’a toujours pas digéré ce qui s’est passé et qui compte désormais 7 personnes dans les geôles. «Un autre habitant travaillant à Comores Câbles a été arrêté jeudi, matin par le Pign», d’après nos conférenciers.

Un mois après les évènements, des cadres de la ville de Mbeni qui a été le théâtre d’altercations, après la dispersion d’un Maulid, sortent enfin du silence et livrent leur version des faits. Jusque-là, mises à part quelques déclarations publiées sur les réseaux sociaux, aucun responsable n’avait pris la parole pour revenir sur ce qui s’est passé le 12 octobre et les jours suivants.

