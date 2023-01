Alerte info: Plusieurs litres de carburants toxiques et nocifs déversés dans la nature par la SCH

C’est un scandal. La société des hydrocarbures des Comores aurait déversés plusieurs litres de carburant de très mauvaise qualité dans la nature. La SCH n’a fait aucun communiqué officiel sur cette affaire qui choque les comoriens. Pendant que le monde entier se bat pour la préservation de la nature aux Comores, l’état se débarrasse de ses déchets sans aucune précaution et en polluant la nature. Regardez la vidéo ci-dessous et les révélations faites par le journaliste Oubeid MChangama:

