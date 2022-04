Alerte info : Les autorités insulaires sont en train de faire déguerpir la société civile de la maison de la FADESIM

Les autorités insulaires sont en train de faire déguerpir la société civile de la maison de la FADESIM ( fédération des acteurs pour le développement économique et sociale de l’île de Mohéli) sis coopérant.

Des locaux qui abritent l’APSM( action plus Sida Mohéli), la CVMCC (coordination des volontaires à Mohéli contre la covid-19) , l’association Faina-Moheli( lutte contre les violences faites aux enfants). Mais aussi des institutions étatiques telles que l’antenne de Mohéli de la CNDRS et la direction régionale des arts et culture.

À l’heure qu’il est, la gendarmerie nationale récupère les clés de la maison et la société civile ne sait où aller mettre leurs équipements car aucun autre endroit ne leur ont été proposées.

Les autorités de Mohéli ont donné la maison, selon une note signée par la secrétaire générale du gouvernorat, à la société Hury money.

Il convient de souligner que la FADESIM a postulé dans le cadre du projet facilité emploi et compte travailler avec une dizaine d’ association et recruter une vingtaine des jeunes si le projet est retenu. Les responsables de cette structure se demande où vont-ils gérer tout ça ?

La société civile allez vous-en !