Alerte info : Le journaliste Oubeid convoqué à la gendarmerie pour avoir posé une question sur la corruption

Aujourd’hui, le journaliste Oubeid Mchangama est convoqué à la gendarmerie. La raison de cette convocation remonte à une question posée par Mchangama sur l’achat des juges et la corruption au sein de la justice comorienne. L’incident s’est déroulé lors de la présentation du bilan de sept ans de pouvoir du parti CRC le lundi 18 décembre 2023, marquant le début des campagnes électorales pour le parti au pouvoir.

Le ministre de la justice d’Azali Assoumani, Djaé Ahamada Chanfi, s’en est violemment pris à Oubeidillah Mchangama du FCBK FM. Cette attaque a dépassé les limites acceptables, avec un ministre se laissant emporter au point de ridiculiser vulgairement le journaliste, agissant presque comme un enfant dans une cour de récréation. Dans un État de droit, où les composants du gouvernement sont censés se respecter mutuellement, une telle conduite de la part d’un ministre devrait normalement conduire à des conséquences sévères.

Il est inacceptable qu’un représentant du gouvernement réagisse de manière aussi inappropriée à une simple question journalistique. Dans un régime démocratique, la liberté de la presse et le droit de poser des questions difficiles sont des piliers essentiels. Djaé Ahamada, en perdant son sang-froid publiquement et en s’en prenant de manière désobligeante à un journaliste, a clairement montré son incapacité à occuper sa fonction avec la dignité et le professionnalisme requis.



