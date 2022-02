Alerte info : l’avion n’est toujours pas localisé et aucun espoir de…

Plus de 15 heures que l’avion de la compagnie Ab Aviation a disparu en mer au large de Mohéli. La tour de contrôle est incapable de fournir des données GPS pouvant faciliter les recherches en kwassa Kwassa puisque les Comores n’ont aucun moyen de recherche.

A l’heure actuelle, on ne cherche plus des survivants mais on essaie de retrouver l’épave de l’avion. Des débris ont été retrouvés hier dont des bagages et le pneu de l’avion. On suppose que l’avion est au fond de la mer et que les passagers seraient coincés à l’intérieur et qu’au moment de l’accident aucun n’était détaché. L’avion n’est sûrement pas coupé en deux puisque les débris seraient nombreux.

La cellule de crise à l’hôtel Ritaj à Moroni n’a pas plus d’informations. On ne sait pas si la France pourrait participer à la recherche des corps grâce aux moyens qu’elle dispose à Mayotte.