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Alerte info : Azali ira ce lundi au funéraille d’Elisabeth 2

16 septembre 2022 La Rédaction Actualités 0

FUNÉRAILLES DE LA REINE ELISABETH 2 

LE PRÉSIDENT AZALI ASSOUMANI FAIT PARTIE DES PRÉSIDENTS QUI ONT ÉTÉ INVITÉS OFFICIELLEMENT À PRENDRE PART DANS LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ELISABETH 2.

LA MISSION DIPLOMATIQUE DE L’UNION DES COMORES EN FRANCE S’ACTIVE À QUELQUES JOURS DES FUNÉRAILLES POUR QUE LE COUPLE PRÉSIDENTIEL PASSE UN BON SÉJOUR AU ROYAUME UNI.

LE CHEF DE L’ETAT SERA PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS DONT :

– L’EXPOSITION EN CHAPELLE ARDENTE
– LA SIGNATURE DU LIVRE DES CONDOLÉANCES
– LA RÉCEPTION ORGANISÉE PAR SA MAJESTÉ LE ROI CHARLES 3
– LES FUNÉRAILLES D’ÉTAT
– UNE RÉCEPTION ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Ambacomfrance

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