Alerte info : Azali ira ce lundi au funéraille d’Elisabeth 2

FUNÉRAILLES DE LA REINE ELISABETH 2

LE PRÉSIDENT AZALI ASSOUMANI FAIT PARTIE DES PRÉSIDENTS QUI ONT ÉTÉ INVITÉS OFFICIELLEMENT À PRENDRE PART DANS LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ELISABETH 2.

LA MISSION DIPLOMATIQUE DE L’UNION DES COMORES EN FRANCE S’ACTIVE À QUELQUES JOURS DES FUNÉRAILLES POUR QUE LE COUPLE PRÉSIDENTIEL PASSE UN BON SÉJOUR AU ROYAUME UNI.

LE CHEF DE L’ETAT SERA PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS DONT :

– L’EXPOSITION EN CHAPELLE ARDENTE

– LA SIGNATURE DU LIVRE DES CONDOLÉANCES

– LA RÉCEPTION ORGANISÉE PAR SA MAJESTÉ LE ROI CHARLES 3

– LES FUNÉRAILLES D’ÉTAT

– UNE RÉCEPTION ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

