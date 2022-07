Air Mad suspend ses vols vers Moroni à la surprise générale

Dans un communiqué publié sur Facebook ce 19 juillet, la compagnie a juste expliqué que ses autorisations avaient été annulées par l’autorité compétente. Mais certains ne manquent pas de faire un lien avec l’affaire des lingots d’or saisis en décembre à l’aéroport de Hahaya toujours gardés par Moroni.

La joie n’aura été que de courte durée pour les passagers comoriens. Trois semaines après avoir repris ses vols vers Moroni, Air Mad vient d’annoncer la suspension de ses liaisons à destination de l’archipel. Dans un communiqué mis en ligne hier, la compagnie a donné ses raisons. » Madagascar Airlines informe son aimable clientèle que suite à une annulation des autorisations de vols par l’autorité compétent entre, tous les vols vers Moroni sont suspendus. Conscients des désagréments causés à nos passagers, nous sommes à pied d’œuvre pour leur assurer une assistance au mieux une assistance », lit-on dans le communiqué datant du 19 juillet. A l’heure actuelle, personne n’a pu donner la moindre explication sur cet arrêt subit des rotations de la compagnie qui d’ailleurs était la seule à effectuer des vols direct Moroni-Tana sans escale.

Mesures de rétorsion ?

Du côté de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm), on précise seulement qu’il s’agit d’une décision prise par l’autorité aérienne de la Grande Île. A propos des raisons qui auraient motivé la partie malgache à réagir de la sorte, certains voient cette suspension comme une mesure de rétorsion à l’encontre de l’État comorien suite à son refus de restituer les 50kg d’or saisis à l’aéroport de Hahaya en décembre 2021. En effet, les autorités malgaches ont toujours considéré que cet or tout comme les 73kg retrouvés dans des bagages à l’aéroport de Johannesburg, sont issus du pillage de leur sous-sol. Selon certains médias, citant le compte-rendu du conseil des ministres de ce 14 juillet, le gouvernement malgache continue toujours de réclamer la signature d’un protocole d’accord avec la nation arc-en-ciel afin d’éviter l’exportation illicite de ses ressources. C’est pour cette raison que les liaisons aériennes avec l’Afrique du Sud ne sont toujours pas ouvertes.

Abdou Moustoifa