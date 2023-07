Aïcha Saïd quitte l’OM pour rejoindre le Dijon FCO, un nouveau chapitre dans sa carrière

Après cinq années passées sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Aïcha Saïd, jeune gardienne de but internationale comorienne âgée de seulement 17 ans, se prépare à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Elle vient en effet de rejoindre les rangs du Dijon FCO pour la prochaine saison.

Bien qu’elle évoluera dans un premier temps avec les U19 Nationaux, il est clair que Saïd possède le potentiel nécessaire pour se frayer un chemin vers l’équipe première de D1 Arkema. Depuis ses débuts dans le football en 2015 au sein de l’US Amical Saint Juste, la jeune gardienne a fait preuve d’un talent prometteur qui lui a valu de rejoindre l’OM lors de la saison 2018-2019. Après avoir évolué avec les U15, elle a rapidement été surclassée en U19 lors de la saison suivante. Au cours de la dernière campagne, elle a été titularisée à 14 reprises, et son équipe a terminé en tête du championnat en Phase Excellence.

Mais ce n’est pas seulement au niveau des clubs que Saïd a réussi à se démarquer. Elle a également écrit son nom dans l’histoire du football comorien en devenant la gardienne la plus jeune de l’équipe nationale des Comores. À seulement 16 ans et 10 mois, elle a été convoquée en septembre 2022 chez les Cœlacanthes A pour participer à la Cosafa Women’s Cup, où elle a brillamment disputé deux rencontres face au Malawi et à la Tanzanie.

Cette jeune gardienne a démontré une maturité et des compétences impressionnantes tout au long de son parcours, ce qui lui a valu la confiance du Dijon FCO. Son transfert vers ce club de renom représente une étape importante dans sa carrière et offre des perspectives excitantes pour l’avenir.

Le Dijon FCO, quant à lui, a clairement montré sa volonté de miser sur de jeunes talents prometteurs en recrutant Aïcha Saïd. Son potentiel indéniable et sa détermination à atteindre les plus hauts sommets du football féminin font d’elle une acquisition précieuse pour le club.

Alors que Saïd s’apprête à porter les couleurs du Dijon FCO, elle espère ouvrir de nouvelles opportunités pour elle-même, tout en inspirant les jeunes joueuses du football féminin comorien. Son ascension rapide dans le monde du football démontre que la passion, le travail acharné et le talent peuvent ouvrir les portes du succès, peu importe votre âge ou votre origine.

Soibah Said