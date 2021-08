Ahmed Abdallah Mohamed Sambi : Trois ans sous mandat de dépôt

20 août 2018, 20 août 2021, trois ans jour pour jours depuis que l’ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est placé en détention provisoire à son domicile annexé comme une partie de la maison d’arrêt de Moroni. L’homme au turban est inculpé le 20 août 2018 pour détournements des biens publics, faux, usage de faux et forfaitures. Bientôt son jugement ?

Alors que le délai de la détention provisoire est expiré, Sambi est toujours en détention. Un processus que ses proches, ses sympathisants et son avocat ne cessent de critiquer en pointant du doigt à la justice comorienne. Trois ans depuis que l’ex-chef de l’Etat, est placé sous mandat de dépôt par la justice comorienne pour détournements de deniers publics, faux, usage de faux et forfaitures.

Il est un temps soupçonné d’avoir touché un pot-de-vin de la part des Emirats Arabes Unis. Ses proches ont signé un sans faute le pot-de-vin. L’homme au turban avait affiché sa volonté de posséder l’ensemble des maillons qui constituent la chaîne politique. Au point de vouloir peut-être démontrer la force de rendre obscur son horizon judiciaire, il a rejeté d’avoir touché un pot-de-vin.

Pour rappel, l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi est rentré aux Comores le samedi 12 mai 2018, après plus de six mois d’absence, dans une ambiance survoltée. Il ne faisait plus d’apparition publique au pays depuis son audition devant la commission parlementaire dans l’affaire de la citoyenneté économique. Un programme lancé durant son mandat, censé favoriser l’investissement des pays du Golfe aux Comores.

Mais suite à l’enquête parlementaire sur la citoyenneté économique, Sambi est inculpé le 20 août 2018 pour détournements des biens publics, faux, usage de faux et forfaitures, et est placé en détention provisoire à son domicile annexé comme une partie de la maison d’arrêt de Moroni. Une incarcération hors la loi ?

Le ministre de la justice avait annoncé que le jugement de l’ancien président se tiendra prochainement (fin de l’année 2021). Wait and see.

KDBA / Al fajr