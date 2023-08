Agroalimentaire Comorien : Vers une production industrielle.

Les Comores se préparent à franchir une étape significative dans le développement de leur industrie agroalimentaire. Un projet ambitieux est en cours pour transformer les matières premières agricoles locales en produits finis, labellisés « Made in Comores ».

Selon le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement, ce projet vise à valoriser les produits agricoles comoriens et à créer des emplois. Dans une déclaration recueillie par un journaliste de La Gazette, le Ministre souligne l’importance de ce projet : « Cela permettra non seulement de réduire les importations, mais aussi de garantir un revenu stable aux agriculteurs locaux », a-t-il affirmé.

L’initiative comprend la mise en place d’unités de transformation pour divers produits, tels que le cacao, le café, la vanille et les épices. Ces unités permettront de produire des biens à valeur ajoutée, tels que du chocolat et des extraits de vanille, qui pourront être vendus aussi bien sur le marché local qu’à l’export.

Le gouvernement comorien et les partenaires du projet envisagent également la mise en place d’une certification pour garantir la qualité des produits finis. Cette stratégie pourrait jouer un rôle clé dans le positionnement des produits comoriens sur les marchés internationaux.

ANTUF Chaharane