Agglomération de Moroni-Réhabilitation du réseau d’eau: Le chantier officiellement lancé hier à Moroni

Les autorités ont lancé hier la première pierre du projet de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau potable dans la capitale et ses environs. D’un montant de cinq millions de dollars, le projet est financé par l’Arabie Saoudite à travers le Fonds Saoudien pour le développement (Fsd). Les travaux qui consistent à la construction d’une unité de traitement de l’eau, de la construction des réservoirs et de la réhabilitation du réseau de distribution devraient durer 12 mois.

La cérémonie officielle de lancement du projet de réhabilitation du réseau d’adduction de la capitale et ses environs a eu lieu hier au Foyer des femmes en présence de la gouverneure de Ngazidja Mhoudine Sitti Farouata, du ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures Ali Ibouroi, du ministre de l’Intérieur Fakridine Mahamoud, de l’ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Dr Atallah Zayed bin Zayed, du maire de Moroni, Abdoulfatah Said Mohamed. Une délégation du Fonds saoudien pour le développement (Fsd) conduite par l’ingénieur Bandar bin Abdullah Al-Obaid, directeur général du département des opérations Moyen-Orient et Afrique du Nord avait assisté à la cérémonie.

Les intervenants ont salué «l’importance du projet consistant à faciliter l’accès à l’eau potable aux habitants de l’agglomération de Moroni». Remerciant le royaume d’Arabie Saoudite au nom de la capitale, Cheikh Abdullah Saleh Abdul Karim laisse entendre que le projet ne pourrait être que bénéfique pour la population et que le Royaume n’est pas à son premier soutien en faveur du développement du pays.

Ce dignitaire de la capitale a souligné également que «l’Arabie Saoudite s’efforce toujours à renforcer les liens fraternels existants entre les deux pays frères et continue en même temps de soutenir la vision du président de la République de faire des Comores un pays émergent à l’horizon 2030».



Le Royaume, à travers le Fonds Saoudien pour le Développement (Fsd), a financé plusieurs projets programmes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et d’autres projets, notamment dans les infrastructures routières comme l’axe Mutsamudu-Sima à Ndzuani, entre autres.L’ingénieur Bandar bin Abdullah Al-Obaid, représentant du Fonds saoudien de développement (Fsd), a fait savoir que le coût de ce projet financé par une subvention accordée par le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, à travers le Fsd est de 5 millions de dollars.

Il vise, d’après-lui, «la construction d’une unité de traitement d’eau, la réhabilitation et la construction des réservoirs d’eau, ainsi que la réhabilitation du réseau de distribution dans la capitale et ses environs». L’objectif selon lui, est de contribuer à fournir à la population de l’eau potable et à réduire en même temps le taux de propagation des maladies et des épidémies.



«Je suis honoré de participer avec vous au lancement du projet de la réhabilitation et de l’extension du réseau de distribution de l’eau potable dans la capitale et les localités avoisinantes, financé par le Fonds saoudien pour le développement, d’un montant de 5 millions de dollars, et il s’agit d’une subvention accordée par le gouvernement de le Gardien des Deux Saintes Mosquées dans le cadre de l’appui au Plan Comores Emergent 2030»,a déclaré l’ambassadeur saoudien, Dr Atallah Zayed bin Zayed pour qui ce projet vise à alléger les souffrances des habitants de la capitale et les localités avoisinantes en matière d’accès à l’eau potable facilement.



«C’est une exigence fondamentale qui ne peut être ignorée dans la vie du citoyen. En plus de contribuer à la modernisation du réseau d’eau d’une manière, cet honneur du gouvernement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées reflète la profonde amitié entre les peuples saoudien et comorien et s’ajoute à l’équilibre historique des acquis de ces relations solides, qui remontent à avant l’indépendance des Comores», a ajouté le diplomate saoudien.



Le directeur général de la Soned a précisé que le projet est scindé en deux phases : le lancement officiel du projet, les travaux d’entretien du grand réservoir d’eau d’une capacité de deux mille mètres cube, l’entretien des pompes et le traitement de l’eau, tandis que la phase finale du projet comprend la construction d’un nouveau réseau d’eau qui part de Vouvouni à Mkazi et la construction d’un grand réservoir d’une capacité de deux mille cinq cents mètres cube. Soundi Ghoulam a souligné qu’après le projet, la capitale et ses environs seront approvisionnés 24h/24h en eau.

(Avec Cheha Ali Hamadi du Service arabe)