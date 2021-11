Affaire Takfine : Tout est pardonné “wa rombo wagnao”

Tout est pardonné, le directeur général de la sécurité civile, Takfine a retrouvé ses hommes. Ils ont pardonné les insultes et ne souhaitent plus la démission du directeur. Après une semaine de grève des agents de la Sécurité Civile une entente a été trouvée, et tous les Sapeurs-pompiers vont, désormais, reprendre le travail.

Les pompiers comoriens avaient fait couler beaucoup d’ancre suite aux insultes “mangeurs de caca, allez coucher avec vos mères….” mais ils ont subitement accepté de pardonner leur chef. Ils avaient juré ne pas reprendre le boulot mais ils ont fini par donner à leur chef.