Affaire Nazra: plusieurs personnes arrêtées à Comores Télécom

Ce samedi matin, une opération des gendarmes a été menée sur le site de Comores Télécom, à Moroni. Une vingtaine d’agents ont été arrêtés et ramenés à la gendarmerie, sous les yeux des employés médusés. Les bus de la gendarmerie étaient visibles sur le site et la situation est restée tendue tout au long de la matinée.

Cette opération de la gendarmerie intervient après le limogeage, du directeur général de la police et de la sûreté nationale, Abdelkader Mohamed, ce jeudi. Sa direction est celle qui émet les passeports. De nombreux observateurs y voient un lien avec l’affaire Nazra, mais pour l’instant, rien n’a été confirmé.

Cette affaire d’escroquerie, qui a secoué les Comores, est une illustration de l’ampleur de la corruption dans le pays. Elle révèle également les failles du système du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie. Les autorités comoriennes doivent prendre des mesures pour rétablir la confiance de la population envers les institutions et lutter efficacement contre la corruption.

Depuis l’éclatement de l’affaire, les victimes sont de plus en plus nombreuses chaque jour à se manifester, et elles font tout pour récupérer leur argent.

Soibah Said