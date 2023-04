Affaire Nazra: Laila, directrice de la Meck-Moroni a touché des intérêts, 18 millions..

La directrice de la Meck-Moroni, Laila Said Hassane, a été mise en congé à titre de mesure conservatoire après avoir accordé un prêt de 18 millions de francs comoriens à Nazra Said Hassani, l’ex-vice-présidente du conseil d’administration de la Meck-Moroni. Les informations recueillies révèlent que Nazra Said Hassani avait demandé un prêt de 25 millions à Laila Said Hassane pour dédouaner deux conteneurs de matériel de télécommunications qu’elle avait importés pour le compte de Comores Télécom et Telma. Cependant, selon Alwatwan , la directrice de la Meck a prêté 18 millions de francs comoriens à Nazra, après avoir été convaincue par les documents fournis par Nazra.

Bien que Nazra ait promis de rembourser le prêt au plus tard le 5 janvier, elle a finalement payé les 18 millions le 19 janvier. De plus, elle avait promis de partager la marge commerciale sur la vente des matériels de télécommunications, mais cela ne s’est jamais concrétisé. C’est alors que Laila Said Hassane a compris que Nazra avait monté toute l’histoire des conteneurs et que la vérité était ailleurs.

Malgré les mises en garde répétées, les instances décisionnelles ont fermé les yeux sur les agissements de Nazra Said Hassani, qui aurait utilisé son statut d’administratrice pour obtenir des fonds. Selon plusieurs sources , Nazra Said Hassani est décrite comme une femme intelligente, vive d’esprit, ayant un leadership certain et une force de proposition qui lui permet de prendre un ascendant sur les membres du conseil d’administration de la mutuelle d’épargne, Meck-Moroni. En outre, de nombreuses réunions du conseil d’administration se tenaient à son domicile, ce qui a soulevé des questions sur son influence au sein de la Meck-Moroni.

La mise en congé de la directrice de la Meck-Moroni, Laila Said Hassane, est une mesure conservatoire prise par le président du conseil d’administration (Pca) et le directeur général de l’Union des Meck, ainsi que le Pca de la Meck-Moroni, sous les ordres de la Banque centrale des Comores (Bcc). La Bcc a demandé à la Meck-Moroni de prendre des mesures conservatoires contre toutes les personnes impliquées dans l’affaire afin de faciliter la manifestation de la vérité. Cette mesure a été prise dans un souci de transparence.

Cependant, la naïveté et le manque de professionnalisme de Laila Said Hassane sont évidents dans cette affaire. En prêtant de l’argent à Nazra Said Hassani sans être sûre de la finalité de cet argent, elle a violé les procédures bancaires et a mis en danger la Meck-Moroni. Cette affaire met également en lumière le manque de vigilance des instances décisionnelles et leur manque de professionnalisme. Malgré les mises en garde, elles ont fermé les yeux sur les agissements frauduleux de Nazra Said Hassani.

Soibah Said, journaliste Comores infos