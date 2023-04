Accusée de détournement, l’arnaqueuse présumée reste sereine et méprisante

L’affaire Nazra, du nom de cette femme accusée d’avoir détourné des milliards de francs comoriens via une arnaque de pyramide de Ponzi, fait grand bruit depuis quelques jours. La jeune femme a été arrêtée à l’étranger et appréhendée dès son arrivée à l’aéroport.

Malgré la gravité des accusations, des témoignages de personnes qui la connaissent affirment que Nazra ne semble pas du tout inquiète. Elle est également décrite comme hautaine et méprisante. Un de nos journalistes a pu entrer en contact avec une des victimes de l’arnaque, qui prétend avoir perdu 4 millions, elle lui avait promis de lui faire gagner 3 millions grâce à sa mise. Cette victime a déclaré être allée chez la famille de Nazra pour réclamer son argent. La mère de Nazra lui aurait répondu avec dédain : « De toute façon, vous n’avez rien donné à ma fille, il n’y a rien qui le prouve, de toute façon on a pris un avocat, vous n’aurez rien. »

En effet, il semble que beaucoup de victimes aient confié leur argent sans aucune preuve écrite, considérant simplement Nazra comme leur amie ou une personne de confiance. Certains auraient peut-être signé des contrats, mais selon notre source, peu l’ont fait.

D’après des témoignages recueillis auprès de personnes l’ayant vue à la gendarmerie, Nazra apparaît vindicative et sûre d’elle. Elle aurait déclaré : « Vous pensez que je peux vous donner de l’argent en étant enfermée ici ? Donnez-moi deux mois et je peux rembourser tout le monde. »

Antuf chaharane