Affaire Maoulid de Mbeni : 12 personnes placées en détention provisoire

Aux moins 15 personnes ont été déférées devant le juge d’instruction jeudi 20 octobre dernier dans l’affaire des échauffourées du chef-lieu de Hamahamet, Mbeni, le 12 octobre dernier entre jeunes et forces de l’ordre. Douze prévenus ont été placés détention provisoire à la maison d’arrêt de Moroni. Ces derniers sont poursuivis pour incendie volontaire de maisons d’habitation et d’autres édifices, destruction volontaire de biens, association de malfaiteurs, opposition à l’autorité du régime et rébellion.

Pour mémoire c’était le 12 octobre dernier que la ville de Mbeni a connu une fin de journée très agitée après la dispersion musclée des participants à une cérémonie interdite de « Maoulid Nabawi » par un arrêté du ministère des affaires islamiques. Durant plusieurs jours, la ville a été coupée du reste de l’île de Ngazidja, quadrillée par l’armée, dans un climat tendu, suite aux actes de vandalisme et de brutalité. Environ neufs maisons et trois voitures ont été incendiées. Une vingtaine de personnes ont été blessées dont douze par balles, selon plusieurs sources concordantes dans une altercation entre les jeunes et les militaires. Plus d’une centaine de personnes ont été arrêtées dont 90 sont libérées après leur garde à vue au camp militaire de M’dé. Un timide retour à la normale est observé ces derniers jours.

Andjouza Abouheir / LGDC