Affaire Maana Sport : de l’argent encaissé, des commandes non livrées, et des clients mécontents

Le 17 décembre 2024, une consommatrice a publié une vidéo sur tiktok pour raconter sa mauvaise expérience avec la marque comorienne Maana Sport. Elle explique que sa commande, passée en avril 2022, n’a jamais été honorée, malgré de multiples relances. Ce témoignage, empreint de déception, interroge sur la gestion de certaines marques locales et sur l’importance de maintenir un lien de confiance avec les consommateurs.

Dans sa vidéo, la cliente déclare avoir commandé un article auprès de Maana Sport pour un montant de 56,10 euros. Elle affirme que cette commande n’a jamais été livrée et que ses nombreuses tentatives pour contacter la marque via appels, messages et e-mails sont restées vaines. Une seule réponse lui aurait été donnée, promettant un traitement de son dossier, mais aucune suite n’aurait été apportée.

La cliente mentionne également que Maana Sport a depuis fermé sa boutique en ligne, compliquant encore davantage ses démarches. Cependant, elle précise qu’elle dispose de preuves attestant de son achat, notamment des relevés Paypal et des captures d’écran de ses échanges avec la marque.

« Je ne fais pas ça pour l’argent, mais pour une question de principe », affirme la cliente. Elle exprime sa déception, d’autant plus grande qu’elle avait soutenu la marque par le passé, achetant et recommandant leurs produits à son entourage.

Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait pas voulu exposer cette affaire publiquement, mais qu’elle n’a pas eu d’autre choix face au silence prolongé de l’entreprise. Pour elle, cette situation dépasse son propre cas : « Comment voulez-vous qu’on continue à soutenir les entrepreneurs de notre communauté si des comportements comme celui-ci persistent ? »

Depuis la publication de la vidéo, d’autres personnes se sont manifestées dans les commentaires sur la vidéo publiée sur la page Comoresinfos d’Instagram, affirmant avoir vécu des situations similaires avec Maana Sport.





Un autre point soulevé dans ce témoignage est le silence de Ben Amir Saandi, ancien directeur de Maana Sport. Connu pour son engagement dans des initiatives solidaires, comme une collecte de fonds pour les victimes du cyclone Chido, ce dernier n’a pas encore pris publiquement la parole sur cette affaire.

Bien que son silence puisse avoir peut être des raisons légitimes, il étonne ceux qui avaient vu en lui une figure engagée contre les injustices. Cette situation, selon certains observateurs, pourrait s’expliquer par des contraintes personnelles ou juridiques, mais elle soulève des interrogations quant à l’importance accordée à la satisfaction des clients.

Pour l’heure, la cliente espère obtenir des excuses et un remboursement, une démarche qu’elle juge essentielle pour rétablir une forme de justice dans cette affaire.

Misbah Said