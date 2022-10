Affaire du Maoulid interdit à M’béni « Il n’y aura pas d’excuses »

Suite aux échauffourées du 12 octobre dernier à Mbeni, le gouvernement se prononce enfin. Le ministre de la justice en charge des affaires islamiques rappelle qu’une enquête est ouverte et justice sera faite. Djae Ahamada Chanfi annonce que 25 autres personnes sont activement recherchées par la gendarmerie nationale.

Une conférence conjointe a été animée hier jeudi par les ministres de la justice en charge des affaires islamique et celui des finances. Au cours de cette rencontre avec la presse, le ministre en charge des affaires islamiques a salué la maturité d’une partie des habitants de la ville de M’béni, de la région de Hamahamet et toute la notabilité de Ngazidja qui ont joué leur rôle de afin de faire revenir la paix et la stabilité dans cette ville. Djae Ahamada tient à rappeler qu’aucune ville, ou région ne peut se permettre d’aller à l’encontre d’une décision de l’État quel que soit son statut. « Même à Koimabani chez moi, la loi c’est la loi. Et elle est applicable à tout le monde. Personne n’est au-dessus de la loi », insiste-t-il.

Ce dernier révèle qu’actuellement 14 personnes dont 4 notables sont entre les mains de la justice et 25 autres sont recherchées par la gendarmerie nationale. « Il y a une enquête ouverte et qui se poursuit. Il n’y aura pas d’excuses. Il faut que la justice soit faite contre les auteur de ces actes », martèle le garde des sceaux, sur un ton ferme.

De son côté, le ministre des finances Mzé Abdou Mohamed Chafiou s’est exprimé de manière très posé. « Je suis ministre, mais aussi je suis victime puisque ma maison à été incendiée mais également je suis natif de Mbeni. A ce titre je me réserverai de tous commentaire sur cette affaire », avance-t-il, sur un ton très calme. Et d’ajouter : « en tant que ministre, la justice doit être rendue pour que tout le monde comprenne qu’on n’est pas au dessus de la loi. En tant que victime, je n’ai aucun commentaire à faire puisque je dois me constituer partie civile, et c’est ma vie qui est complètement détruite, moi et ma famille. En tant que natif de M’béni, je veux que la vie reprenne et que les écoles et les marchés fonctionnent comme d’habitude. Je salue et encourage l’initiative prise par la notabilité qui ne cesse d’œuvrer matin et soir pour trouver une solution à la réconciliation des habitants de M’béni ». Selon lui les divergences d’idées et les tendances politiques ne manqueront jamais, mais l’intérêt général doit primer sur tout.

Ibnou M. Abdou / LGDC