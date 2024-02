Adieu à Albinos, une icône du journalisme comorien

Aujourd’hui, les Comores pleurent la perte d’Albinos( à droite de l’image), une véritable icône du journalisme dans notre pays. Originaire d’Iconi, ce talentueux journaliste a marqué de son empreinte plusieurs médias comoriens, dont l’Ortc. Sa disparition survenue cet après-midi laisse un vide profond dans le paysage médiatique des Comores.

Albinos a consacré sa vie à informer et à éduquer le public comorien. Sa passion pour le journalisme l’a conduit à travailler dans divers médias, où il a toujours œuvré pour la vérité et la transparence. Son professionnalisme et son engagement en font une référence incontestable pour de nombreux jeunes journalistes aux Comores. Mgou Namrehemou.

Misbah Saïd