Accusé de vendre cher les ailes de poulet, le magasin Kashish se défend

Ci-dessous, les explications du responsable commercial :

Depuis le 10 février 2023, le service des prix est venu fermer la chambre froide, donc empêcher les ventes, sous prétexte que nous avons vendu des ailes de poulet à 12.500fc au lieu de 12.000fc imposé par les autorités. Cependant, ce prix de 12.000fc n’est valable que pour les ailes de poulet de grade B et C, conformément à l’arrêté du ministère de l’économie. Or, ce que nous vendons dans nos chambres froides, ce sont des ailes de poulet de grade A, lesquels coûtent un peu plus chers par rapport aux autres catégories. Vous l’aurez compris, les ailes de poulet de grade A ne sont pas concernés par l’arrêté ministériel et comme ils nous reviennent un peu plus cher, leur prix est sensiblement élevé avec une différence de 500Fc par rapport aux autres catégories d’ailes de poulet.

Merci de votre compréhension !

Ali Mhadjiri, responsable commercial des entreprises Kashich & compagnies