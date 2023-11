Accord historique signé pour le développement des Comores lors de l’IATF 2023

En marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine 2023, un accord crucial a été conclu entre l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et Afreximbank, marquant un jalon majeur pour l’avancement économique des Comores.

Cet événement majeur, réunissant plus de 1 600 exposants de 75 pays, se tient actuellement au Caire. La rencontre a attiré 35 000 visiteurs et acheteurs, tous engagés à façonner un avenir prospère pour l’Afrique par le biais de collaborations et d’investissements.

La présidente de l’ANPI a souligné l’importance de cet accord avec Afreximbank, une institution clé pour le financement du commerce en Afrique depuis sa création en 1993 sous les auspices de la Banque Africaine de Développement.

Cette signature est cruciale pour faire face aux défis rencontrés par le commerce et l’investissement aux Comores, permettant ainsi l’adoption de l’Accord de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (AfCFTA).

L’ANPI se réjouit de cet accord, car il ouvre la voie à une croissance économique soutenue aux Comores. Il facilitera la promotion du commerce, l’industrialisation, le développement des exportations et renforcera le leadership en matière de financement du commerce.

À noter que les Comores ont rejoint Afreximbank en 2017, accordant ainsi un accès privilégié à une gamme complète de produits et de services offerts par la banque, soutenant ainsi le développement économique du pays, y compris la mise en place de parcs industriels et de zones économiques spéciales.

Cet accord marque une étape essentielle pour les Comores dans la mise en place de politiques économiques favorables, promettant un avenir économique et commercial prospère pour ce pays insulaire de l’océan Indien.



Soibah Said