Accident de la route à Mirontsy : une apprentie conductrice heurte cinq personnes

Un accident de la route a eu lieu à Mirontsy, Anjouan, impliquant une apprentie conductrice qui a perdu le contrôle de son véhicule et percuté cinq personnes. L’incident s’est produit près de l’école primaire publique Soirhane, où la conductrice a paniqué et perdu le contrôle de son véhicule, écrasant des meubles sur le trottoir et heurtant cinq personnes, dont une est dans un état critique. Les victimes ont été rapidement transportées à l’hôpital CHRI de Hombo, où l’une d’entre elles nécessite une radiographie que l’hôpital ne peut pas fournir. L’incident a suscité des préoccupations concernant la sécurité routière et la conduite sans permis, car la loi prévoit des sanctions sévères pour ce type d’infraction.

Said Hassan Oumouri