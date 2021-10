A la mairie de Bobigny en présence de madame FAROUATA Gouverneure de l’île de Ngazidja

A la mairie de Bobigny en présence de madame Mhoudine Sitti FAROUATA Gouverneure de l’île de Ngazidja (Comores), des personnels du conseil départemental VIA LE MONDE , de Abdillah Ibrahim président de la plateforme des associations comoriennes, d’élus-es de La Courneuve et de Stains impliqués dans la coopération internationale, et de nombreuses associations du département et de Bobigny.

Pour faire le point sur nos différentes actions entre le département de la Seine Saint Denis et l’île de Ngazidja.

Gouvernorat de Ngazidja