A la fédération comorienne de football

Tribune: Il est temps de réparer une injustice insupportable et un mépris, cette fois-ci c’est le cas de le dire , vis-à-vis des supporters de notre équipe nationale, de Ndzouani et Mwali.

Organisez une tournée des îles pour permettre à la population des autres îles de profiter des émotions avec les joueurs ou staff de notre équipe nationale.

Comment vous pouvez vous sentir à l’aise face à une telle indifférence de vos supporters et fans du foot des autres îles ?

Donc avec l’arrivée des membres du staff, et la présence de Ben Boina sur place, vous pouvez organiser une tournée des îles et permettre aux autres aussi de profiter des émotions et partager leur joie avec notre équipe.

Je rappelle que cette équipe nationale n’ a jamais été dans les autres îles, pas pour les matchs officiels auxquels on nous dira que les terrains ne sont pas homologués, même pour des entraînements.

Il faut arrêter de déconner.

Quand je pense qu’ avant notre affiliation à la caf ( les années 90) , dans le cadre des préparatifs des jeux des îles de l’océan indien, l’équipe nationale venait faire des matchs amicaux à Anjouan et Mohéli contre les sélections insulaires, alors qu’ à l’époque on avait pas beaucoup de moyens comme aujourd’hui, mais les dirigeants de la fédération de l’époque avait une lecture très juste de ce que doit être une équipe nationale vis-à-vis de la communauté nationale.

Franchement, vous vous rendez compte de vos erreurs ? Voir des fautes pareilles, de l’indifférence vis-à-vis du monde foot des autres iles et de la population ?

Trop c’est trop.

Soilihi Kays