92 migrants s’évadent de la détention en garde-côtes comoriens : le commandant démis de ses fonctions

Le samedi 15 avril dernier, le lieutenant-Colonel Moudjib-Rahamane Adaine, commandant de la Garde Côtes Comorienne, a été démis de ses fonctions par décret (Décret 23-034/PR) émanant du Président de l’Union des Comores. Cette décision est intervenue peu après l’évasion de 92 migrants en retention administrative dans les locaux de la garde-côtes comorienne.

Ces migrants, originaires d’Afrique de l’Est et tentant de rejoindre Mayotte, avaient été dupés par leurs passeurs qui les avaient déposés au large des côtes de Sambia à Mohéli. Leur nombre était de 61 pour ceux ayant débarqué le 03 mars, et de 31 pour ceux arrivés deux mois plus tôt, soit un total de 92 migrants détenus à la gendarmerie de BONOVO qui avait été transformée en centre de rétention.

Le 6 mars, ils avaient été embarqués à bord du navire BIMA en vue d’être refoulés en Tanzanie. Toutefois, à cause des incertitudes concernant leur nationalité et leur port de départ, les migrants avaient été transférés chez les garde-côtes en attendant une solution de rapatriement.

L’évasion de ces 92 migrants a mis en évidence les failles du système de détention des migrants en Union des Comores, conduisant au licenciement du commandant de la Garde Côtes. Les raisons de cette décision n’ont pas été officiellement communiquées, mais elles pourraient être liées à la sécurité insuffisante pour maintenir la détention des migrants.

Misbah Said