600,000 dollars pour l’Éducation civique aux Comores

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec le ministère en charge des élections et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont conjointement inauguré le projet ambitieux intitulé « Promotion de l’éducation civique au bénéfice des femmes et des jeunes pour une participation citoyenne accrue à la vie publique et politique dans 6 communes pilotes en Union des Comores. »

Le coup d’envoi de cette initiative majeure a eu lieu le jeudi 19 octobre dernier à Moroni, la capitale comorienne, en présence de dignitaires, d’officiels et de représentants d’organisations internationales. Le projet, d’une durée de deux ans, bénéficie d’un financement de 600 000 dollars accordé par les États-Unis et s’inscrit dans le cadre de coopération des Nations Unies avec les Comores pour la période 2022-2026.

Dans un communiqué de presse diffusé après la cérémonie de lancement, les partenaires ont souligné l’objectif majeur de ce projet, qui est de « contribuer aux résultats du cadre de coopération des Nations unies avec les Comores en matière de renforcement de la participation citoyenne à la vie publique, de cohésion sociale, des droits de l’homme, de l’égalité des genres et de la résilience démocratique. »

Ce projet novateur intervient à un moment crucial pour les Comores, avec la nécessité de consolider la participation citoyenne, de promouvoir l’égalité des sexes et de renforcer les bases de la démocratie dans le pays. Il vise à créer les conditions permettant à tous les citoyens comoriens, en particulier les jeunes et les femmes, de pleinement exercer leurs droits à participer à la vie publique, à la gouvernance locale et aux élections.

Un point clé de ce projet sera l’implication active des organisations de femmes et de jeunes, lesquelles joueront un rôle essentiel dans la sensibilisation à la prévention des conflits électoraux. Il est prévu que les activités du projet cibleront spécifiquement les organisations et groupes de femmes et de jeunes dans six communes à travers le pays, dont trois à Ngazidja, deux à Ndzuwani et une à Mwali.

S’exprimant lors du lancement, le représentant résident du PNUD, Snehal Soneji, a expliqué que ce projet est une réponse stratégique du PNUD, inscrite dans son programme pays, visant à contribuer aux résultats du Cadre de coopération des Nations unies avec les Comores (2022-2026). Il a insisté sur l’importance de l’efficacité, de la redevabilité, de la résilience et du renforcement de la participation citoyenne à la vie publique, de la cohésion sociale, des droits de l’homme, de l’égalité des genres et de la démocratie, autant de piliers sur lesquels repose ce projet prometteur.

Misbah Said