Les usagers de la Meck Moroni, l’une des institutions financières les plus importantes de la ville, sont de plus en plus frustrés par les longues files d’attente interminables qui caractérisent leurs visites. Avec des temps d’attente dépassant souvent les 6 heures, accomplir une opération bancaire à la Meck Moroni est devenu un véritable défi.

Les clients se sont plaints amèrement de la lenteur du service et de l’absence fréquente de caissiers disponibles pour les assister. Lorsqu’ils arrivent à la banque, ils sont souvent accueillis par des files d’attente qui s’étirent sur des centaines de mètres, et l’attente peut durer des heures. « C’est incroyable à quel point cela peut être frustrant », a déclaré Ahmed, un client régulier. « Je suis venu ici à 8 heures ce matin, et il est maintenant 14 heures, et je n’ai toujours pas été servi. »

La situation s’aggrave encore davantage lorsque les usagers se retrouvent face à des guichets vides, sans personnel pour les aider. Le manque de caissiers disponibles est devenu un problème récurrent, laissant les clients dans l’incapacité d’effectuer leurs opérations bancaires de manière efficace.

La Meck Moroni a une clientèle nombreuse et fidèle, ce qui peut expliquer en partie les longues files d’attente. Cependant, les clients estiment que la banque doit prendre des mesures pour améliorer la situation. « Nous comprenons que la Meck Moroni est populaire, mais cela ne devrait pas signifier que nous devons attendre des heures pour accéder à nos propres comptes », a ajouté Fatima, une autre cliente mécontente.

