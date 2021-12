3è édition du Forum Germe I Les jeunes invités à s’investir dans l’économie bleue

Le président Azali Assoumani s’est réjoui de l’implication des jeunes dans l’entreprenariat lors de la célébration du 3è forum visant à promouvoir l’économie bleue et de l’emploi vert. «Je me réjouis, alors, de voir de plus en plus de jeunes s’impliquer dans la réalisation de projets innovants tels que la valorisation des déchets, le développement du tourisme durable et la valorisation des produits agricoles et de la pêche, pour lutter contre le chômage et protéger l’environnement», a-t-il expliqué.

La cérémonie marquant la célébration du 3è forum Germe (Gérer au mieux votre entreprise) et la promotion de l’économie bleue et de l’emploi vert a été organisée, samedi dernier, à la salle multifonctionnelle de Fomboni, à Mwali.



Le président de la République, des membres de son gouvernement, le gouverneur de Mwali, des représentants de la société civile, de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif), de l’Organisation internationale du Travail (Oit), des jeunes entrepreneures et un parterre des jeunes et femmes ont pris part à cette manifestation.



Dans son discours, le président de la République, Azali Assoumani, a salué «les efforts» de la jeunesse qui s’investit davantage dans l’économie. Il s’est réjoui de l’implication des jeunes dans l’entreprenariat. «Je me réjouis, alors, de voir de plus en plus de jeunes s’impliquer dans la réalisation de projets innovants tels que la valorisation des déchets, le développement du tourisme durable et la valorisation des produits agricoles et de la pêche, pour lutter contre le chômage et protéger l’environnement».

Alwatwan