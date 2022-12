300 personnes dépistées contre le VIH SIDA à Mohéli

La journée mondiale de lutte contre le SIDA est célébrée chaque 1er décembre. Cette année à Mohéli, une campagne de dépistage suivie d’une sensibilisation a eu lieu ce premier jour du mois de décembre à Wanani dans l’université de Djando ainsi qu’à la plage de Nioumachoi. Organisée par l’association AFRIYAN antenne de Mohéli en collaboration avec l’UNFPA et la direction régionale de la santé, dans l’objectif de conscientiser la jeunesse sur l’existence du VIH SIDA aux Comores.

Jeudi 1er décembre qui correspond à la journée mondiale contre le Sida, l’ONG AFRIYAN comoros en collaboration avec la direction régionale de la santé de Mohéli ainsi que l’UNFPA ont effectué une campagne de sensibilisation à l’université des Comores dans l’annexe de Wanani à Djando mais aussi à la plage de Nioumachoi dans la région de Mlédjélé. Une occasion pour effectuer un dépistage massif dans ces milieux en vue de connaître l’évolution de cette maladie dans l’île et dans le pays en général. Le thème retenu cette année pour la célébration est « lever les mains pour la prévention du VIH ». C’est ce qui a incité les jeunes et les étudiants de ces localités à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique.

Plus de 300 personnes se sont fait dépister cette journée à Mohéli. Ce qui est un record dans la mesure où la plupart des jeunes n’osent pas faire le dépistage du VIH SIDA pour des raisons de stigmatisation. « Nous étions aussi au stade de football de Wanani pour dépister la population locale. Dieu merci tout est bien passé car on était bien accueilli. Au début la population se présentait difficilement mais on a fini par la convaincre sur l’importance de ce dépistage » explique Mirza Ibrahim, membre de l’association AFRIYAN comoros.

Selon les données de la direction nationale de la lutte contre le VIH SIDA pour rappel, 285 personnes ont été déclarées positives à cette maladie depuis 1988 jusqu’à 2020 dont 153 des femmes. 7 cas du VIH SIDA ont été enregistrés et suivis à Mohéli. Jusqu’en septembre 2020 les Comores ont enregistrés 85 décès liés au VIH/ SIDA dont 44 hommes. Dans une conférence de presse jeudi dernier, la Ministre de la santé a annoncé que le pays a enregistré 14 nouveaux cas en 2022. Ce qui montre que la lutte contre cette maladie est loin d’être gagnée. Le plan de riposte contre le VIH SIDA aux Comores à l’horizon 2030 est, selon les responsables, en retard suite à l’apparition du covid-19 dans le pays.

Riwad / LGDC

