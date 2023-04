250 étudiants comoriens bloqués au Soudan demandent l’aide du gouvernement comorien face à la guerre

Des centaines d’étudiants comoriens au Soudan sont actuellement en détresse et vivent dans l’angoisse depuis des jours en raison de la situation explosive qui prévaut dans le pays. Les combats entre factions militaires ont intensifié ces derniers temps, ce qui a inquiété les organisations internationales et les étudiants étrangers. Les étudiants comoriens, qui sont environ 250, n’ont pas de représentation diplomatique et appellent le gouvernement comorien à les aider rapidement.

Dans une vidéo devenue virale, un étudiant a décrit la situation actuelle en montrant des images de fumée noire et de sons de tirs et d’explosions. « Nous avons peur, nous ne pouvons pas sortir dehors pour bien filmer. Le plus inquiétant, il ne s’agit pas d’une guerre civile mais une guerre entre militaires. Toutes les ambassades ont alerté leurs compatriotes à prendre des précautions. Malheureusement pour nous, nous n’avons pas de représentation diplomatique », a-t-il dit.

Le président de l’association des étudiants comoriens au Soudan, Aboubakar Mlinde, a appelé le gouvernement comorien à trouver une solution rapide pour les mettre à l’abri. « Nous demandons au gouvernement de plaider auprès des autres ambassades présentes ici afin qu’on nous place dans un endroit sécurisé. Nous appelons la diaspora, les âmes charitables de nous venir en aide surtout pour nos sœurs pour qu’elles trouvent de quoi à se nourrir durant ce mois de ramadan », a-t-il déclaré.

Mlinde a également ajouté que si cette guerre persiste, les étudiants comoriens demanderont au gouvernement de jouer ses relations pour qu’ils soient déplacés dans un pays voisin afin de terminer leurs études. Après la guerre, ils solliciteront également au gouvernement comorien de leur envoyer le dossier de l’ambassade en Égypte représentant au Soudan pour leur bien-être.

La guerre de pouvoir entre les deux généraux les plus puissants du Soudan, le chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhane et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, a déjà causé la mort de plus de 200 civils et blessé 18 000 personnes, selon les médias internationaux. Face à cette situation difficile, les étudiants comoriens appellent à l’aide pour leur sécurité et leur bien-être.

Misam