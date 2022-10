13 prisonniers croupissent en prison pour une faute d’être de Mbéni

13 prisonniers innocents de Mbeni, sont privés de liberté et croupissent sur les geôles de la prison de Moroni dans des conditions de détention inhumaines et dégradantes. Cellules surchargées, sanitaires insalubres, matelas presque limités, accès aux soins difficile, présence des rats et cafards sur le sol, rien ne nous dit qu’ils vont tenir longtemps, face à ce quotidien plus que difficile. Trois d’entres eux, soulignons-le, sont des vieux, très affaiblis, ayant atteint ou dépassé la soixantaine, avec les maladies de santé et la dégradation des facultés physiques, qui s’ajoutent maintenant à cet environnement indigne pour un être humain.

Leur tort ? Avoir organisé ou célébré la naissance du prophète Mohamed SAW sans inviter le roi, très «m’as tu vu» chez lui, d’être partout sauf là où les comoriens l’attendent le plus, pour améliorer leur vie quotidienne devenue de plus en plus insupportable. Mais rien de surprenant, au regard de l’histoire, si le tyran s’attaque maintenant au prophète MOUHAMAD SWS.

C’est vrai, qu’un tronc reste un tronc et même dix ans dans le fleuve, il ne devient jamais un crocodile. N’est ce pas justement, la même personne, qui a supprimé en 2001, le nom du prophète MOUHAMAD SWS et celui du tout puissant ALLAH sur l’ancien drapeau, de la république fédérale İslamique des Comores ? Toujours égale à lui-même, avec ses principes et pratiques anti-islamiques, il récidive encore en 2022, en emprisonnant des innocents qui ont voulu seulement célèbrer et se souvenir de la naissance du même prophète MOUHAMAD SWS.

Nous appellons à la libération immédiate, de nos pères et frères, qui croupissent dans l’innocence totale, avec des conditions de détention inhumaines, dans les geôles de la prison de Moroni .

Abdoulghani Mohamed kafi