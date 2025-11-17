11 morts, un drame qui secoue une nouvelle fois les routes comoriennes

Au lever du jour, ce lundi 17 novembre, un grave accident s’est produit dans la région sud d’Anjouan, lorsque un bus de transport interurbain a quitté brusquement la chaussée avant de plonger dans un ravin particulièrement escarpé. L’impact a été fatal pour la majorité des passagers.
Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales, 16 personnes se trouvaient à bord. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et sept blessés, dont quatre dans un état critique. Les opérations de secours ont nécessité plusieurs heures, le véhicule étant immobilisé dans une zone extrêmement difficile d’accès, rendant l’intervention périlleuse pour les équipes mobilisées.
Une première hypothèse circule déjà sur les causes de cette tragédie. Un gendarme présent sur les lieux évoque des freins défaillants, un problème récurrent sur certains véhicules de transport vieillissants. Cette piste est renforcée par le témoignage poignant d’un survivant interrogé par le média Basra Live. Selon lui, le chauffeur aurait effectué un arrêt peu avant l’accident pour changer les plaquettes de frein, signe d’un dysfonctionnement sérieux.
Quelques minutes plus tard, à l’approche du ravin, le conducteur aurait perdu tout contrôle du bus.
Le chauffeur, blessé et souffrant d’une fracture à la main gauche, a été transporté à l’hôpital où il a également été entendu par la gendarmerie afin de préciser les circonstances du drame. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer les responsabilités et comprendre comment un tel accident a pu survenir.
